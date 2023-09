Inaugurazione sabato a Capannori: "Gino Donè Paro, Partigiano in Italia e Rivoluzionario a Cuba"

E’ in corso fino a sabato al 7 ottobre il Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori la mostra ‘Gino Donè Paro. Partigiano in Italia-Rivoluzionario a Cuba’. L’esposizione organizzata e promossa dall’Associazione di Amicizia Italia-Cuba Circolo di LuccaViareggio propone foto e documenti raccolti a partire dal 1943. Gino Doné Paro, partigiano combattente nella Brigata Piave e poi nella Missione Alleata Nelson, nonchè cofondatore della Sezione Provinciale Veneziana dell’ANPI, fu l’unico europeo che prese parte alla spedizione degli 82 rivoluzionari che dal Messico approdarono a Cuba con il battello Granma, guidati da Fidel Castro e Che Guevara. Fu l’inizio della rivoluzione cubana. L’associazione intende far conoscere alle giovani generazioni questo personaggio che con il suo valore morale ha percorso e generato una Storia caratterizzata dall’altruismo e dall’internazionalismo. La mostra sarà inaugurata sabato 30 settembre alle 12 alla presenza di Claudia Gonzalés Toledo, consigliere dell’ambasciata di Cuba presso la Fao a Roma. A ingresso libero, è visitabile nei seguenti orari: martedì e giovedì 9-13, venerdì 13-19, sabato 10-13 e 16-19. Per informazioni tel 0583 428784.