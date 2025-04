Inaugurata un’aula di lettura alla primaria

È stato un giorno speciale per le alunne e gli alunni della Scuola Primaria di Castelnuovo, quella dell’inaugurazione (foto) di una propria aula di lettura, bella e accogliente, piena di nuovi libri e arredi che li aiuteranno a crescere, imparare e sognare. L’Amministrazione Comunale, grazie anche ad un importante contributo della Cooperativa Apuana Marmi di Vagli Sopra, ha risposto così concretamente ad un’esigenza partita dallo stesso Istituto Comprensivo, acquistando nuovi banchi e sedie per le classi ed altri arredi per l’aula di lettura, come banchini, scaffali, un angolo morbido e libri per tutti i ragazzi che frequentano la scuola. All’inaugurazione erano presenti la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo Giovanna Angela Puccetti, il sindaco Andrea Tagliasacchi, il presidente della Cooperativa Apuana Ottavio Baisi, la vice sindaco e assessore all’Istruzione Chiara Bechelli, che ha seguito con attenzione ogni fase del progetto, voluto fortemente, volto a promuovere la cultura e l’amore per la lettura tra i più giovani. "Oggi – ha commentato Chiara Bechelli – festeggiano l’apertura di un nuovo spazio per tutti gli studenti della nostra scuola. La lettura è fondamentale per la crescita dei nostri bambini e questa aula sarà un luogo dove potranno esplorare nuovi mondi e sviluppare la loro creatività. Grazie a tutte le insegnanti che attraverso il loro lavoro promuovono e collaborano per la crescita dei nostri bambini". Il sindaco Tagliasacchi e la dirigente scolastica Puccetti hanno evidenziato come la collaborazione con Apuana Marmi abbia reso possibile questo progetto. "Siamo grati all’azienda – ha affermato il sindaco – per il suo impegno e la sua generosità. Investire nella cultura significa investire nel futuro della nostra comunità".

Dino Magistrelli