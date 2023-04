Inaugura il primo PetStore Conad della zona

Taglio del nastro questa mattina del primo Pet Store Conad in zona, con una vasta gamma di prodotti per gli animali. Il nuovo punto vendita, situato in zona commerciale a circa 100 metri dal supermercato e di fronte al distributore Conad di via delle Cerbaie, nei pressi del casello autostradale, dispone di due casse tradizionali ed impiega cinque addetti. Tra questi è presente un veterinario, un valore aggiunto per i clienti che potranno contare sul suo parere di esperto, assieme a quattro nuove assunzioni, con il personale scelto che è già stato formato ad hoc, in modo da poter fornire da subito ai clienti un’assistenza qualificata. Il punto vendita mette a disposizione dei clienti un parcheggio gratuito con circa 20 posti auto ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e la domenica dalle 9 alle 13. Il numero di telefono per richiedere informazioni è lo 0583.264858.

M.S.