“In viaggio con i numeri“, incontro con Silvia Benvenuti

Sabato 20 gennaio alle 17.30 nell’auditorium dell’Agorà, l’appuntamento “In viaggio con i numeri“, con Silvia Benvenuti, professore di Matematiche complementari presso l’Università di Bologna. Dal 2006, quando ha conseguito il titolo di Master in Comunicazione della scienza della SISSA di Trieste, Silvia Benvenuti si occupa di comunicazione della matematica. È autrice di monografie e articoli di comunicazione scientifica per riviste quali Linx Magazine, XLaTangente, Mate, Maddmaths!, Prisma. Ha partecipato per anni a trasmissioni divulgative di Rai 3 e Rai Scuola. È membro del Centro matematita e del comitato RPA (Raising Public Awareness) della European Mathematical Society - di cui è stata anche vicepresidente, della commissione comunicazione dell’Unione Matematica Italiana e del comitato scientifico di Archimede, Nuova Lettera Matematica e FermHamente. Viaggiatrice per via genetica e matematica di formazione, si occupa da molti anni di turismo matematico. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

“In viaggio con i numeri. Dieci passeggiate per mateturisti curiosi“ (EDT editore), con prefazione di Marco Malvaldi, è un volume che racconta le grandi sfide matematiche che si celano dietro i monumenti del nostro tessuto urbano. Un libro divertente e leggero da leggere camminando o in poltrona, per riscoprire la città con uno sguardo nuovo. Il cosiddetto mateturismo è un’interessante tendenza che negli ultimi anni si sta diffondendo, a partire dai paesi anglosassoni, un po’ in tutta Europa, Italia compresa, sull’onda del sempre maggiore interesse che i numeri e la matematica riscontrano nel grande pubblico. L’idea è quella di visitare, con l’aiuto di una guida esperta, una città d’arte o un luogo ricco di storia scoprendo quanto profonda sia la presenza dei numeri e della matematica nel suo tessuto architettonico e urbanistico.