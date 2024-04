In Vespa da Berlino per il maxi raduno

Sono partiti da Berlino alcuni giorni fa, hanno dormito in tenda o in alcuni agriturismi e domani, domenica 21 aprile, saranno presenti al mega raduno mondiale dei "Vespisti" a Pontedera. Una ventina di possessori di vari tipi e modelli di Vespa Piaggio (anche oggetti rari ma perfettamente funzionanti) provenienti dalla Germania, si sono fermati ieri mattina nel centro di Altopascio, per la precisione in piazza Croce, di fronte all’edicola Regoli. Un caffè, qualche birra, la lettura di alcuni quotidiani, gli sfottò sulla Champion’s League di calcio con Bayern e Borussia Dortmund in semifinale, contro le zero italiane, ma tutto in simpatia e poi la ripartenza verso la Valdera, dove sono previste diverse manifestazioni per onorare questo mezzo a due ruote che venne motorizzato con i propulsori degli aerei Piaggio, in azione durante la seconda guerra mondiale.

M.S.