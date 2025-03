In Veneto per i rossoneri conta solo la vittoria

Sul campo la Lucchese non ha altre alternative, vincere più partite possibili, ripetere l’impresa del 2018-2019 (salvezza nonostante oltre 20 punti di penalizzazione) e magari invogliare, con l’impresa, qualche acquirente. Poi c’è un fatto concreto: la Pantera potrebbe salvarsi senza disputare i playout sfruttando la cosiddetta "forbice" di punti con le ultime: arrivare ad avere più di 8 punti di vantaggio sulla penultima, porterebbe questa direttamente in D e la Lucchese, (adesso quint’ultima e, dopo la penalizzazione di 6 punti distante 7 lunghezze da chi la precede) potrebbe mantenere la categoria.

Ecco perché diventa fondamentale vincere a Legnago sabato prossimo (ore 17,30), poiché i veronesi sono ultimi a quota 23, a meno 6 dal team di mister Gorgone. Un successo porterebbe la Lucchese a +9. Il Sestri Levante, penultimo attualmente, ma con gli stessi punti del Legnago, 23, se la vedrà con il Pescara. Quindi il vantaggio potrebbe aumentare anche nei confronti dei liguri. Insomma, non si scappa, bisogna andare in Veneto per vincere.

Tra le altre gare di questo turno numero 33, alla Pantera interessa anche il risultato di Arezzo-Milan Futuro, con i toscani in piena fascia playoff e meneghini invece terz’ultimi a 24 punti. Anche loro potrebbero essere indiziati per il gap di punti necessari a far scattare la "forbice".

Per il resto, una giornata che vive sul duello per la B tra Entella, prima e Ternana, seconda. I genovesi saranno di scena a Gubbio, gli umbri nel pericoloso derby al Liberati contro il Perugia. Per le altre toscane da segnalare un tranquillo Pontedera che riceverà l’Ascoli e la rivelazione Pianese, ottava, che giocherà a Pesaro.

Massimo Stefanini