In vacanza con Giacomo, sabato il concerto della Blue Black Band

La musica è un linguaggio strettamente legato alla soggettività di tutti ed è un mezzo utilizzato in tante occasioni per comunicare pensieri, sensazioni ed emozioni, per svolgere attività in comune, per realizzare forme di socializzazione, per assolvere funzioni varie che spaziano dal puro divertimento alla trasmissione di messaggi, anche fra diverse culture, per diventare strumento di tolleranza e comprensione reciproca. Come sintesi delle attività musicali svolte nell’ambito del Progetto Musica dell’ I.C. Giacomo Puccini , a cura degli insegnanti referenti Prof. Antonio Della Santa e Prof.ssa Alessandra Micheletti, condiviso con il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Campanella, si terrà il 3 giugno alle 10.15 un concerto dedicato alla musica del’900 da Puccini a Gershwin, ai principali autori di musica jazz, soul e black del secolo scorso. Le opere di Puccini infatti hanno avuto un successo planetario tra gli appassionati tradizionalisti della lirica che poco hanno preso in considerazione il suo lato sperimentale. La sensibilità artistica del Maestro, uomo dalla personalità controversa, va ascoltata come musica a tratti così d’avanguardia che non si fa fatica a credere in chi lo vuole padre della musica contemporanea e a chi sostiene che non sarebbe potuta nascere la sonorità di George Gershwin, quindi la musica del mondo nuovo, se lui non avesse composto le sue opere. La sequenza di accordi che il musicista americano introduce come incipit in Summertime è presente già in Madama Butterfly per non parlare della ricerca dei temi popolari originali americani utilizzati in Fanciulla del West e dell’utilizzo di suoni metropolitani nel Tabarro. Il concerto propone un viaggio alla scoperta delle contaminazioni musicali, come mezzo di comunicazione e espressione dei bisogni e delle emozioni del proprio tempo non tralasciando ovviamente le composizioni del Maestro.