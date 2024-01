In un anno 193 arresti. Oltre duemila le denunce. Il bilancio dei carabinieri

Tempo di bilanci anche per i Carabinieri, alla fine di un anno che ha visto l’Arma impegnata in prima linea nella salvaguardia della sicurezza pubblica. Nel 2023 i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, che ha alle dipendenze le tre Compagnie di Lucca, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana, hanno tratto in arresto 193 persone, di cui 47 cittadini extracomunitari e denunciato 2038 persone di cui 320 extracomunitari. Nell’anno appena concluso si sono verificati in provincia di Lucca 13.483 delitti di cui ben l’80% è stato denunciato alle Stazioni Carabinieri. Ben 24.500 servizi di pattuglia e perlustrazione con il controllo di 99.470 persone e 75.830 autovetture e il sequestro di circa 150 kg di stupefacenti sequestrati confermano il costante impegno degli oltre 400 carabinieri in servizio in provincia di Lucca.

Particolarmente rilevante l’attività di prevenzione a tutela degli anziani: i Comandanti di Stazione della Provincia di Lucca nell’ultimo anno hanno svolto oltre 45 incontri in 30 comuni della Provincia, con la partecipazione di circa 4000 cittadini, fornendo consigli per prevenire la tipica truffa della telefonata all’anziano da parte un sedicente appartenente alle Forze dell’Ordine, che contatta la vittima per informarla che un familiare ha avuto un grave sinistro stradale. In occasione della giornata mondiale “dei nonni e degli anziani” del 23 luglio, l’Arma dei Carabinieri ha pubblicato sul canale istituzionale “youtube” un cortometraggio con la partecipazione di cittadini lucchesi, realizzato da questo Comando Provinciale, che descrive questo frequente raggiro.

Tra le iniziative per divulgare la cultura della legalità tra i giovani sono stati organizzati: 35 incontri nelle scuole della provincia, con il coinvolgimento di oltre 3000 studenti, per creare nelle nuove generazioni una solida coscienza civica e uno spirito critico verso i fenomeni di maggiore rischio, quali il consumo di droga, l’abuso dell’alcol, il bullismo e i pericoli derivati da internet. Tra questi un incontro sulla diffusione della cultura antimafia, con l’intervento di Don Luigi Ciotti e del Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Giuseppe Governale, con oltre 500 studenti delle scuole superiori.

Numerose le operazioni di polizia giudiziaria eseguite nel 2023: dall’arresto di un medico lucchese per tentato omicidio all’arresto di 3 uomini e una donna per le rapine di orologi di lusso avvenute in Versilia ai danni di diverse persone tra cui il pilota della Ferrari Leclerc. Poi ad Altopascio il sequestro di oltre 120 Kg di droga e l’arresto del trafficante oppure l’arresto di una banda di 4 albanesi responsabili di furti in abitazione non solo in provincia di Lucca ma in tutto il centro-nord Italia.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Arturo Sessa, esprime a nome di tutti i carabinieri un sentito ringraziamento alla Prefettura e alle altre Forze di polizia per la perfetta sinergia e alle amministrazioni comunali, scuole, ed associazioni con le quali la Benemerita ha collaborato, a vario titolo, per il bene comune.