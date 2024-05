In scena il nuovo musical “Han’ rubbato la croce detta de’ pisani”

Venerdì 31 maggio alle ore 21, al Teatro del Giglio di Lucca , Il Baluardo gruppo vocale lucchese, con il proprio coro di voce bianche “Il Coro del Sole“, in occasione del 35° anniversario dalla fondazione, avvenuta il 16 settembre 1989, torna in scena con il “miusicol“ scritto in vernacolo lucchese, dal titolo “Han’ rubbato la croce detta de’ pisani”. Il testo originale è stato scritto da Elio Antichi, le musiche, sempre originali, sono dello stesso Elio Antichi e del maestro Mauro Fabbri, che ha curato l’orchestrazione e a cui è affidata la direzione degli oltre 30 professori d’orchestra presenti in “buca“. I costumi e le coreografie sono del collettivo, su idea di Sara Vannelli, mentre la scenografia è di Ilaria Tomei.

La storia è ambientata a Lucca nel 1954 e permetterà al pubblico presente in sala di conoscere la vera storia della Croce, splendido gioiello fatto fare da Paolo Guinigi nel 1411 e conservato nel Museo della Cattedrale. Ci sarà la presenza in scena di Matteo Micheli, attore professionista molto apprezzato nel mondo del teatro e di Marco Nicolosi, davvero esilarante nel proprio ruolo.

Lo spettacolo permetterà altresì di conoscere le leggende che circolano su questa Croce e di rivedere i personaggi che hanno caratterizzato la nostra città. Uno spaccato nella tradizione di Lucca, un tuffo nel proprio dialetto nello spirito tipico de Il Baluardo da sempre attento alle nostre tradizioni. Due atti per uno spettacolo piacevole e , a detta degli organizzatori, da non perdere. Prevendita alla biglietteria del Teatro del Giglio (telefono: 0583/465320; info: 348/2334867. Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio per il contributo generoso offerto e ancora il Comune di Lucca, la Fondazione Banca del Monte, la Regione Toscana, l’Associazione Cori della Toscana, i Concerti del Sole.