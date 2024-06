In scena il Circo Kafka. Con Abbiati e Schlosser

All’interno del programma 2024 di Un Teatro Sempre Aperto trova spazio uno speciale omaggio a Franz Kafka, in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla morte. Protagonista di questo appuntamento è Roberto Abbiati, funambolico attore, musicista e illustratore che martedì 11 giugno alle ore 19, nel ridotto del Teatro del Giglio, porterà in scena insieme a Johannes Schlosser (rumorista, musicista e illuminotecnico) il suo lavoro teatrale dal titolo Circo Kafka, liberamente trattoda Il processo di Franz Kafka.

La pièce, che porta la firma registica di un grande protagonista della scena come Claudio Morganti, è definito da Renzia Dinca su Rumor(s)cena "una magnifica partitura per corpo e suono, piccolo-grande saggio di teatro all’ennesima potenza nel quale si assaporano felici consonanze tra i tre artisti Abbiati, Scholosser e Morganti, coraggiosamente in grado di sfilarsi ruoli di interazioni reciproche per la riduzione di un lavoro letterario complesso, Il Processo, romanzo di un mostro sacro della letteratura europea e mondiale, l’ebreo di Praga Franz

Kafka".

Circo Kafka è una produzione di Teatro Metastasio di Prato e TPE - Teatro Piemonte Europa realizzata in collaborazione Armunia residenze artistiche. La prima assoluta si è tenuta al Teatro Magnolfi di Prato l’11 febbraio 2020. L’ingresso allo spettacolo Circo Kafka, come a tutti gli eventi di Un Teatro Sempre Aperto, è libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Ricordiamo che fino a mercoledì 12 giugno nel foyer del Teatro del Giglio è visitabile la

mostra “Le Donne di Giacomo Puccini: cinquant’anni di bellezza con Riccardo Benvenuti” (questi gli orari: dal martedì al sabato dalle 11.30 alle 18, la domenica dalle 11.30 alle 19.30; chiuso il lunedì).

Fino al 27 giugno, dal martedì al sabato con orario 11.30 – 18 e la domenica con orario 11.30 - 19.30, grazie al progetto “Un Teatro Sempre Aperto 2024”, le porte del Teatro del Giglio saranno aperte per rendere gratuitamente visitabile lo spazio ai lucchesi e ai turisti presenti in città, anche in questo momento in cui sono iniziati i lavori per il rifacimento della facciata, che proseguiranno fino a settembre.