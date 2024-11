In scena due fiabe musicali per bambini

In occasione di “Lucca di Fiaba in Favola“, oggi a Villa Bottini, il corso del Teatro Musicale della Scuola di Musica Susanna Altemura “I Cantori di Burlamacco” porterà in scena due famose e intramontabili fiabe musicali: “La Nostra Cenerentola” e “Il Piccolo Spazzacamino”, che i bambini in parte canteranno e in parte reciteranno affiancati da alcuni attori della Compagnia Teatrale L’Apecheronza e accompagnati dal vivo dalla maestra e direttrice del coro Susanna Altemura.

"Le fiabe per i bambini sono molto importanti – dice Altemura – perché aiutano nella crescita e nell’emancipazione, toccando aspetti della personalità in formazione. Parlano all’inconscio indirizzando l’agire del bambino in modo da favorire la comprensione del proprio io".

“La Nostra Cenerentola (nella foto)” è un riadattamento dalla celebre Cenerentola di Rossini con testi e regia di Daniele Del Soldato e musiche di Gioacchino Rossini suonate dal vivo al pianoforte da Susanna Altemura (ore 12/17.15). “Il Piccolo Spazzacamino”, testi e musiche di Benjamin Britten, regia Daniele Del Soldato, musiche suonate dal vivo al pianoforte da Susanna Altemura, è una storia divertente dove non mancherà un po’ di emozione ambientata nel suggestivo periodo natalizio. Un’opera per bambini fatta dai bambini (Ore 10.45/15.30).