In scadenza i corsi per gli operatori socio sanitari

Arrivano i corsi per operatori socio sanitari specializzati e corsi base per operatori socio sanitari, ovvero Oss. Gli avvisi sono sul sito di Estar, ente di supporto tecnico e amministrativo della sanità toscana e la scadenza è mezzogiorno del 15 maggio per il corso di specializzazione: 400 ore, costo 250 euro, per chi già ha una qualifica di operatore socio sanitario. Scadrà alla stessa ora del 15 maggio il termine per partecipare al corso base abbreviato per diventare Oss, per chi è già addetto all’assistenza di base o possiede un titolo equipollente: 400 ore, 500 euro. Per chi parte da zero, corso base completo: 1000 ore, 1000 euro fino al 15 giugno. I posti per Oss per il 2024-2025 sono 1140. Trentotto edizioni per il corso base (19 completo e 19 abbreviato) che si svolgeranno in tutte e tre le Asl toscane. Per l’Asl Toscana Nord Ovest, a Massa (2), Pontedera (2), a Pisa (3), Viareggio (1), Lucca (3) e Livorno (3). Per gli Oss specializzati i posti sono invece novanta e il corso di formazione complementare è organizzato dalle tre aziende ospedaliero universitarie toscane: 30 a Careggi, 30 a Pisa e 30 a Siena.