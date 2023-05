In San Francesco raduno nazionale Fratres Domenica sfilata dei gonfaloni sociali

Si terrà oggi e domani nella Chiesa di San Francesco la 53esima assemblea nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres che affronteranno il tema “Storia e valori nel terzo settore“. “La scelta di Lucca – spiegano i volontari – ha un duplice significato: da un lato perchè è la provincia in cui è capillarmente più radicata Fratres, dall’altro perchè è la città in cui, il 19 e 20 giugno 1971 venne fondata la Consociazione Nazionale Fratres su impulso della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia e dei Gruppi Fratres“. I lavori apriranno alle 16 di oggi con il saluto del presidente nazionale Vincenzo Manzo, delle autorità e ospiti. Poi interverrà Christian Basagni (funzionario nazionale Fratres), di don Alberto Frigerio (assistente spirituale), Simona Carli (direttrice del centro toscano), Fabio Lenzi (consulente). Si parlerà anche della riforma del terzo settore e del ruolo delle associazioni nel servizio sanitario. La giornata di domani sarà invece dedicata ai lavori associativi e si concluderà con la sfilata per le vie della città con i gonfaloni sociali per raggiungere San Martino dove, alle 19, si terrà la santa messa concelebrata dall’arcivescovo Paolo Giulietti e da don Alberto Frigerio.