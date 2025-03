In ricordo di Livio Pedri. Insegnante e politico

I responsabili provinciali e della Valle del Serchio del psi si sono recati presso il cimitero di Pieve Fosciana per deporre un mazzo di garofani rossi sulla tomba di Livio Pedri (1917-2002), che è stato amministratore pubblico e segretario di zona della Garfagnana per il partito socialista italiano. Sono intervenuti nel ricordo umano e politico dell’esponente socialista della Garfagnana, Gabriele Martinelli della Federazione provinciale del Psi di Lucca, il figlio dello scomparso Pedro Pedri, Pietro Landi del Psi Garfagnana, il professor Pietro Paolo Angelini e Idima Magazzini vedova di Sergio Tortelli, altro importante esponente socialista garfagnino. Pietro Paolo Angelini ha ricordato il maestro Livio Pedri, con cui aveva collaborato dal 1985 al 2000, ambedue componenti del comitato di gestione dell’allora usl 4 della Garfagnana presieduto da Ilio Giorgi.

"Ricordo- ha affermato Angelini- il maestro Pedri come uomo gentile nel relazionare con gli altri, sorridente e sereno anche nei momenti di discussione, grande educatore sui banchi di scuola sul sapere e sull’essere cittadini del domani, politico attivo e convinto nella gestione della sanità, della prevenzione e del sociale". Dopo il conseguimento del diploma magistrale insegnò per tanti anni nelle elementari di Castelnuovo e poi Pieve Fosciana, dove andò a risiedere dopo il matrimonio e dove ha trascorso tutta la vita, con la moglie e i tre figli. Intensa la sua attività politica, nel 1953 fu anche candidato alla camera dei deputati per il Partito socialdemocratico di Giuseppe Saragat.

Dino Magistrelli