In ricordo di Gino Reali. Concerto a ingresso libero

Oggi alle 21.15 il chiostro di Santa Caterina ospiterà, per Real Collegio Estate, un concerto in ricordo di Gino Reali, storico organizzatore del Festival dei nuovi talenti al Teatro del Giglio negli anni Sessanta e Settanta e interprete di canzoni come Bugiarda e Non andartene stasera.

Protagonista e promotore della serata è Il Salotto lucchese (in foto), il gruppo musicale composto da tre talenti locali: il tenore Mori, il soprano Buonaccorsi e il cantante Martini.

Accomunati da anni di studio del canto e da un’intensa attività in teatri, piazze e sale da concerto, i tre artisti offriranno al pubblico un repertorio variegato e coinvolgente. Il concerto spazierà dall’opera all’operetta, fino ai grandi classici della musica pop e omaggi alla tradizione cantautorale italiana.

Saranno eseguite anche alcune delle arie più famose del maestro Giacomo Puccini come E lucevan le stelle e Che gelida manina e sarà ricordato il contributo offerto da Gino Reali alla cultura a Lucca. Sul palco saliranno anche alcuni graditi ospiti, come Gildo dei Fantardi, Francesco Nania e Laura Peschiera.

Il Salotto lucchese si è distinto per il suo impegno nel sociale, facendo della musica uno strumento per sostenere la ricerca scientifica e altre attività benefiche. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti, accedendo da via della Cavallerizza.