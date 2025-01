In pensione il dottor Piane primario di Otorino

Da ieri è in pensione Riccardo Mario Piane, da 23 anni direttore della struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Lucca. Numerose le attività che ha svolto e i ruoli di responsabilità che ha ricoperto nel corso della sua lunga attività per il Servizio sanitario nazionale. Il dottor Piane si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979, con successive specializzazioni in Neurochirurgia e ORL.

Dal 1981 assistente ospedaliero in Neurochirurgia a Siena e poi ufficiale medico a Napoli, dal 1985 al 2001 ha lavorato in ORL all’ospedale di Siena. Dal 2001 ad oggi è quindi stato direttore della struttura di Otorinolaringoiatria di Lucca.

Per molti anni, a partire dal 2009, è stato anche direttore del dipartimento chirurgico dell’ospedale di Lucca. Insieme alla sua equipe in tutti questi anni ha eseguito molti interventi impegnativi per patologie oncologiche, con asportazione del tumore e immediata ricostruzione estetica-funzionale. Questo a conferma di una struttura costantemente all’avanguardia e ormai da anni punto di riferimento anche a livello nazionale. La struttura lucchese è infatti in grado di garantire tutti i trattamenti otorino richiesti dalla cittadinanza, compresi i più complessi. In particolare nella battaglia contro i tumori dell’area testa-collo il dottor Piane ha sempre messo in evidenza l’importanza di mettere a disposizione un team di specialisti in grado di visitare i pazienti in modo collegiale, come Gruppo Oncologico Multidisciplinare, in un ambulatorio dedicato e perfettamente attrezzato.

L’attività clinica è stata inoltre affiancata costantemente da una altrettanto intensa attività di aggiornamento e di ricerca, con l’organizzazione ogni anno a Lucca di convegni di livello nazionale che richiamano i maggiori esperti italiani di otorinolaringoiatria nella convinzione che il confronto tra specialisti provenienti da varie realtà, e con il coinvolgimento anche dei medici di famiglia, sia determinante per crescere e migliorare.

In tutti questi anni il dottor Piane, apprezzato dal punto di vista umano e professionale, si è guadagnato la stima l’amicizia degli operatori che hanno lavorato con lui ed è diventato un importante punto di riferimento per tutti i professionisti dell’Asl. A lui vanno quindi il ringraziamento e l’augurio di tanta serenità per gli anni a venire da parte della direzione aziendale, della direzione sanitaria di presidio e dei colleghi.