In pediatria le uova della Alice Benvenuti Onlus

Come già avvenuto in anni precedenti, l’associazione Alice Benvenuti Onlus ha donato alcune uova di Pasqua alla Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca.

La consegna è avvenuta martedì 26 marzo, all’interno della struttura da parte di una rappresentanza dell’associazione guidata dai genitori di Alice, Lucia Betti e Mario Benvenuti, da anni impegnati nel nome della figlia, scomparsa prematuramente sei anni fa.

Ad accogliere Lucia e Mario sono stati la responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, la coordinatrice infermieristica Monica Di Ricco e molti operatori del reparto. Presente anche il medico della direzione sanitaria di presidio Sergio Ardis.

La dottoressa Vaccaro, insieme a tutto il personale, ha espresso un sincero ringraziamento alla ONLUS per la donazione delle uova, che sono state subito messe a disposizione dei bambini ricoverati in Pediatria e di quelli che in questi giorni devono sottoporsi a esami o visite.

L’associazione - nata in onore e in ricordo di Alice, prematuramente scomparsa che aveva combattuto con coraggio e determinazione contro una malattia - ha già effettuato altre importanti donazioni alla Pediatria ed è molto attiva e presente, con molte iniziative di rilievo, sul territorio lucchese e non solo.