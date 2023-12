In passerella Fashion in Flair ’23. Il meglio del nostro artigianato

Ci siamo. Fashion in Flair – Regalo di Natale è in arrivo. Approderà da venerdì fino a domenica nelle bellissime sale affrescate del Piano Nobile di Villa Bottini. E’ qui che si daranno appuntamento 45 selezionati artigiani, rappresentanti della tradizione e dell’eccellenza del “saper fare“ italiano, con le loro creazioni ed idee regalo per il Natale

2023. Fashion in Flair, organizzata e promossa dall’associazione culturale Eccellenti Maestrie, inserita nel calendario del Vivi Lucca Natale 2023, e realizzata in collaborazione con “La Fabbrica del Natale“ del Comune di Lucca, inaugurerà, alle 15 di venerdì 8 per aprire a tre giorni di shopping al piano nobile di Villa Bottini, accompagnati da un ricco programma di eventi della Fabbrica del Natale, con appuntamenti dedicati alla musica, alle letture, a laboratori, giochi e intrattenimento per grandi e piccoli, che nei 3 giorni di mostra-mercato si svolgeranno nel piano seminterrato e nel giardino di Villa Bottini, per poi proseguire, in maniera continuativa per la durata di circa un mese (Info: www.comune.lucca.it).

Da venerdì a domenica, gli artigiani del Made in Italy saranno pronti ad accogliere visitatori curiosi in cerca di regali per tutta la famiglia e per gli amici. Per l’uomo: camicie in velluto, lana o jeans, cappotti e maglieria in cachemire, scarpe fatte su misura, sciarpe e cappelli. Varie le proposte anche per il guardaroba dei bambini e per la donna: abbigliamento e accessori, borse in tessuto e piccola pelletteria, bijoux realizzati con resine, pietre e smalti, cosmetici e prodotti naturali per la cura del viso e del corpo. Immancabili le candele e i profumatori per ambiente, oltre a tante idee arredo per la casa e per la tavola. E poi i dolci della tradizione natalizia: panettoni e non solo. A ingresso libero.