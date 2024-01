In mostra oggetti legati alla guerra. Aperta “La Storia in Soffitta“

Gli studenti e le studentesse della ex 3E della scuola secondaria di primo grado di Lammari hanno scavato nei ricordi dei propri genitori e nonni, riuscendo a mettere in piedi una mostra di oggetti davvero originale, inaugurata al Museo Athena di via Carlo Piaggia. Si chiama “La Storia in Soffitta“ ed è stata realizzata grazie al coordinamento del professor Enea Nottoli.

I ragazzi hanno raccolto una serie di oggetti e documenti legati alla Seconda Guerra Mondiale appartenenti ai parenti, rinvenuti tra i ricordi custoditi nelle proprie abitazioni. L’esposizione, di fatto, costituisce un’anteprima del programma di iniziative promosso dal Comune in collaborazione con Anpi Capannori, Anpi Lucca e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, in occasione del Giorno della Memoria 2024. Al taglio del nastro sono intervenuti l’assessore Francesco Cecchetti, gli studenti, il professor Enea Nottoli e Luca Bravi, ricercatore del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell’Università di Firenze.

La mostra resterà aperta fino al 24 gennaio ed è frutto di un lavoro di coprogettazione che ha preso forma grazie alle ragazze e ai ragazzi della 3E della scuola secondaria di primo grado di Lammari (anno scolastico 2022-2023), alla Public History, all’Università di Firenze e, in particolare, ai professori Luca Bravi e Stefano Oliviero, all’associazione culturale Ponte e al prezioso aiuto di Valeria Bonetti, Simona Sarti ed Eleonora Pollacchi.

L’esposizione è visitabile nei seguenti orari: martedì e giovedì ore 9-13; venerdì ore 13-19; sabato ore 10-13 e 16-19.