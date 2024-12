In duemila al Capodanno del Polo Fiere

Si chiama “Il Capodanno di Lucca“ ed è la maxi festa che si terrà al Polo Fiere di Sorbano nella notte del 31, per accogliere il nuovo anno. A organizzarla è “Clubbing“ e sono già circa duemila gli iscritti, per ora in larga parte giovani. “Sarà una festa bellissima e sicura – sottolineano gli organizzatori – nell’unica location a Lucca che consente un evento di queste dimensioni nel pieno rispetto delle regole. Abbiamo un ampio staff dedito alla sicurezza, ci sarà musica a 360 gradi, per tutti i gusti, con 4 dj. E poi le postazioni per i bar con otto barman dedicati e il guardaroba. Sarà tutto studiato e organizzato per consentire il massimo del divertimento nel massimo della sicurezza“.

Dalle 22 fino alle 5 del mattino si potrà ballare e divertirsi in quello che si vuole annunciare come “l’evento più grande della Lucchesia per Capodanno“. Il biglietto è di 25 euro più il drink, tavoli su prenotazione a partire da 40 euro.

“Stiamo valutando in queste ore se riusciamo anche a organizzare un servizio navetta – fanno sapere gli organizzatori del “Capodanno di Lucca“ al Polo Fiere –. Sarebbe un valore aggiunto, ci stiamo adoperando in queste ore per vedere di offrire anche questa opportunità ai nostri ospiti“. Un’opportunità che farebbe la differenza in epoca di codice della strada a maglie strettissime per chi alza il gomito e si dimentica dell’etilometro, rischiando la sospensione della patente.

L.S.