In classe arrivano i podcast: "Migliorano dizione e timidezza"

Gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Piazza al Serchio, durante il secondo quadrimestre scolastico, stanno affrontando un percorso didattico innovativo: un laboratorio di Podcast, grazie al Pnrr DM 65/2023 che prevede percorsi formativi di potenziamento Stem, digitali e innovazione.

Innanzitutto: che cosa è un podcast? Si tratta di programmi audio suddivisi generalmente in episodi (come una serie tv), che si ascoltano direttamente in streaming su Internet o si scaricano sul proprio dispositivo – tablet o smartphone - attraverso apposite piattaforme. Ovviamente per creare un podcast sono necessari alcuni strumenti fondamentali, come un microfono di buona qualità, cuffie un registratore audio e un software di editing audio, materiale tecnologico che l’esperta, Gloria Tonini, ha portato a scuola e ha fatto conoscere agli alunni.

Vediamo cosa ne pensano i ragazzi della classe. Adrian dice “Mi è piaciuto perché facendo la mia ricerca ho scoperto tante cose che posso raccontare agli altri”; Agnese: “Mi è piaciuto perché sono riuscita a credere in me”; Luca e Filippo: “Mi crea ansia perché so che sarò ascoltato da tante persone, però lo voglio fare”; Oscar: “E’ interessante perché ti fa conoscere cose nuove”; Nicola: “E’ emozionante perché mi piace l’idea di essere ascoltato”; Gregorio: “Mi piace perché ho scoperto il podcast e non sapevo che esistesse”; Clelia: “Ho paura, mi mette ansia, ma quando scopro che ce la faccio mi tranquillizzo”; Matilde: “Ero agitata, però era un’agitazione positiva, ed è stato bello registrare”.

Analizzando con più attenzione i vantaggi educativi dell’esperienza, possiamo senz’altro individuare molti punti a favore. Da un punto di vista linguistico, i bambini migliorano la dizione, l’espressione orale e la capacità di raccontare storie.

La produzione del podcast richiede un lavoro di squadra, favorendo la collaborazione di gruppo. Parlare e registrarsi aiuta a superare la timidezza e a sentirsi più sicuri. I bambini imparano a conoscere strumenti digitali, sviluppando competenze importanti per il futuro. E’ un apprendimento interdisciplinare, poiché un podcast può riguardare qualsiasi materia, come storia, scienze, ecc.

Concludiamo sottolineando che l’esperienza laboratoriale rappresenta un modo più divertente, coinvolgente e perciò motivante di fare scuola, è un’attività ludica che rende l’apprendimento più dinamico.