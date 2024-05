In città i sei finalisti del “Bancarella Sport“

Torna oggi in città, a partire dalle 17.30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, l’appuntamento con il prestigioso premio Bancarella Sport, alla 61ª edizione. Per la 14ª volta consecutiva Lucca avrà infatti il privilegio di presentare in anteprima, alla presenza degli autori, i sei libri finalisti e già vincitori del premio selezione Bancarella Sport. Il vincitore assoluto verrà poi proclamato a Pontremoli il 20 luglio. Ecco i 6 libri finalisti che oggi verranno presentati per la prima volta a livello nazionale insieme agli autori che dialogheranno con il giornalista Sirio Del Grande: “8.000 metri di vita” di Simone Moro, edito da Corbaccio; “Al di là del muro - storie e leggende del volley azzurro” di Maurizio Nicita, edito da Minerva; “I tre - Federer, Nadal, Djokovic e il futuro del tennis” di Sandro Modeo, edito da 66THAND2ND; “La piuma del ghetto - Leone Efrati, dalla gloria al campo di sterminio” di Antonello Capurso, edito da Gallucci; “Luciano Spalletti - il vincente” di Enzo Bucchioni, edito da Tea Libri; “Un altro calcio - è ancora possibile” di Riccardo Cucchi, edito da People. L’incontro è aperto alla cittadinanza, per iniziativa della Fondazione Città del Libro, del Panathlon International e del Panathlon Club di Lucca, in collaborazione la Fondazione Banca del Monte di Lucca.