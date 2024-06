Enald compie diciotto anni. Tanti cari auguri

Una giornata speciale quella di oggi per Enald Tahiri (nella foto qui sopra) che diventa maggiorenne. Proprio per testimoniare la vicinanza e l’affetto a Enald arriva un messaggio per lui che volentieri pubblichiamo. "Enald Tahiri. Tanti auguri per i tuoi 18 anni caro neo maggiorenne, da oggi sei ufficialmente nel mondo dei grandi! Buona vita. Asia, Filip, Iwona".

E naturalmente tanti carissimi auguri a Enald per questo importante traguardo arriva anche da parte della redazione di Lucca de La Nazione.