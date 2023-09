"In Borgo a Mozzano: Giada Coli ringrazia per l'affetto dimostrato"

La signora Giada Coli ha inteso esprimere, con questo messaggio, la sua riconoscenza a tutti coloro che le sono stati vicini nel momento dell’improvvisa scomparsa del marito Andrea Papeschi (in foto). Scrive dunque Giada Coli: "A distanza di oltre un mese dalla scomparsa, improvvisa ed imprevedibile, di mio marito Andrea Papeschi, di Valdottavo, desidero ringraziare ogni singola persona, oltreché i Gruppi e le Associazioni che, in qualsiasi modo, mi hanno dimostrato la loro vicinanza ed il loro caloroso affetto. Ogni gesto, verso di me e verso la mia famiglia, mi è stato di grande aiuto, sia in senso materiale, che per i sentimenti che ho tanto apprezzato. Grazie di cuore a tutti. Giada Coli".

m.n.