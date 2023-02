Per gli amanti dell’arte e della fotografia una suggestiva mostra fotografica in programma dal 2 al 26 marzo al Complesso di San Micheletto. Un lungo ed emozionante viaggio fotografico in bianco e nero, nella provincia lucchese. Una sorta di racconto antropologico del fotografo Dantès, alla ricerca di arti e professioni che vedono impegnate grandi persone, Maestri indiscussi della propria arte. Saranno in esposizione ben 70 fotografie - Fine Art - in bianco e nero, grande formato, montate su pannelli 60×42. La mostra, che si intitola “Vissi d’arte“ resterà aperta a partire dal 2 marzo nei giorni di venerdì, sabato e domenica con orario 1012.30 - 1519.30. Una mostra che “ferma“ il tempo e ci catapulta in ciò che eravamo, senza filtri, con assoluta verità documentale cogliendo momenti e scorci profondamente evocativi. Un evento da non perdere. L’inaugurazione è in programma per giovedì 2 marzo. Perchè, come disse Francesco D’Assisi e viene ricordato in occasione della mostra “chi lavora con le mani, con la testa e il cuore è un artista“.