In attesa delle graduatorie gli insegnanti precari protestano

Si è tenuto giovedì scorso a Roma un presidio davanti al Ministero dell’istruzione e del merito, in viale Trastevere, organizzato da una delegazione nazionale di insegnanti precari, appartenenti a tre gradi di scuola: infanzia, primaria e secondaria.

Si tratta di docenti risultati idonei all’ultimo concorso ordinario, tutti in attesa delle graduatorie a esaurimento delle quali da un anno si occupa l’ex senatore Mario Pittoni, responsabile nazionale istruzione della Lega. Lo stesso Pittoni era presente al sit-in e ha preso la parola per rassicurare i presenti riguardo all’obiettivo che sta per essere raggiunto.

Accanto al senatore, l’insegnante lucchese Francesca De Martin, da tempo in prima linea per il raggiungimento di questo traguardo.

De Martin, si è fatta più volte portavoce di tutti gli idonei di ogni grado di scuola presenti sul territorio nazionale, raccogliendo le istanze da presentare a Pittoni per la risoluzione di criticità che danneggiano ed esasperano il personale scolastico.

"Migliaia di insegnanti e le loro famiglie dominati da scetticismo e arrendevolezza dopo aver perso la fiducia nella classe politica italiana – scrivono gli organiozzatori – , grazie all’operato del senatore Pittoni si sentono meno soli. In questi anni da parlamentare e da presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, Pittoni ha dimostrato di essere non il solito politico dalle vacue promesse e distante dai cittadini ma un rappresentante delle Istituzioni sempre attento, disponibile al dialogo che ha maturato competenze sulla Scuola conoscendone i tanti pregi ma soprattutto le mille problematiche".

P.M.