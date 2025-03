Imposta di soggiorno. Sarà uguale tutto l’anno. E ai turisti costerà di più

Nel consiglio comunale che si è svolto nei giorni scorsi, tra i punti all’ordine del giorno la decisione, approvata con voto unanime, di rivedere le modalità dell’imposta di soggiorno comunale. E’ stata l’assessora competente al bilancio e alle finanze, Beatrice Balducci, ad approvare il punto in precedenza discusso anche con gli operatori turistici e titolari delle strutture, con le associazioni maggiormente rappresentative di categoria e nell’ambito della commissione consiliare che si occupa delle modifiche al regolamento comunale.

In sostanza è stato deciso di togliere la riduzione di cui alberghi, b&b e imprese ricettive usufruivano per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; ovvero una riduzione del 50% della tariffa come prevedeva l’art. 5 c. 4 del regolamento che quindi è stato abrogato. Dunque è stato deciso, dietro anche e soprattutto l’input venuto dalle associazioni di categoria e dagli operatori turistici, che l’imposta di soggiorno avrà la medesima tariffa, diversa ovviamente a seconda delle tipologie, per tutto l’arco dell’anno, da gennaio a dicembre. Dopo la presentazione alla commissione e alle associazioni di categoria il punto è arrivato in consiglio per l’approvazione che è venuta all’unanimità, come detto. Non è l’unica modifica che riguarda l’imposta di soggiorno. Come da competenza della giunta municipale, è stato approvato dalla giunta stessa di aumentare l’importo giornalieri della imposta di soggiorno per il pernottamento a persona nelle strutture ricettive alberghiere classificate 4 stelle. Era quantificato in due euro ed è stato portato a 2,50 euro, così come per le strutture ricettive alberghiere a 5 stelle. In entrambi i casi di aumento è stata inserita una norma transitoria per le prenotazioni già effettuate prima dell’approvazione di questi provvedimenti, prenotazioni a cui si applicherà il regime precedente su comunicazione all’ufficio tributi.

L’imposta di soggiorno è entrata in vigore nel comune di Barga dalla metà del 2022. La previsione d’incasso da bilancio di previsione è pari a 150 mila euro per il 2025 e in linea con gli anni precedenti considerando peraltro che queste due modifiche saranno più percepibili soprattutto dal 2026 tenendo di conto di tutta l’annualità; nel 2026 gli introiti dovrebbero quindi risultare maggiori. L’imposta viene applicata ai primi cinque giorni di permanenza sul territorio ed il Comune investe i fondi raccolti a sostegno delle politiche e dello sviluppo turistico del territorio anche dal punto di vista della sua valorizzazione.

Luca Galeotti