Impianto pannoloni a Salanetti. Mattarella: "Spetta al Tar decidere"

La palla rispedita al Tar della Toscana. Sull’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili che sorgerà a Salanetti, nel territorio di Capannori ma al confine con quello di Porcari, non deciderà il Presidente della Repubblica al quale il Comune si era appellato contro la mancata VIA, Valutazione di Impatto Ambientale sull’impianto da parte della Regione.

"Sono passati ormai 10 mesi da quando il Comune di Porcari decise di non procedere con il ricorso al TAR Toscana contro il decreto di Regione, che aveva ritenuto inutile sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale il progetto e l’amministrazione Fornaciari scelse di consultarsi con il proprio team di legali e, sostenendo che quella del TAR non fosse la strada giusta da percorrere, decise di procedere, contro il medesimo decreto, proponendo un costosissimo e lunghissimo ricorso straordinario al Capo dello Stato – dichiara Barbara Pisani, capogruppo di La Porcari che vogliamo, - e dell’eclatante e tanto pubblicizzato ricorso, non ne abbiamo saputo più niente ma, finalmente, facendo accesso agli atti, abbiamo scoperto che non sarà più Mattarella a deciderne l’esito, ma proprio quel Tribunale Amministrativo che il Comune di Porcari, fin dall’inizio, aveva ritenuto non adatto alla situazione".

Barbara Pisani entra poi nel dettaglio: "Questi i fatti: uno dei soggetti, individuati dal Comune come ’’controinteressati’’ e quindi favorevoli all’impianto, per l’esattezza un privato cittadino, ha chiesto e ottenuto che a decidere il ricorso straordinario al Capo dello Stato sia il TAR Toscana. Avete capito bene – continua Pisani – chi ha interesse a che la struttura venga realizzata a Salanetti e quindi si oppone al ricorso straordinario del Municipio, ha portato tale ricorso di fronte allo stesso organo che non ha accolto quello presentato dai cittadini. Certo è che, chi ha deciso di portarlo in discussione al TAR, sa benissimo che è molto difficile che il Tribunale Amministrativo Regionale torni indietro. Possibile – aggiunge l’esponente dell’opposizione, – che il team dei legali a cui si è appoggiato il Comune, non l’abbiano previsto? Così come è difficile capire perché, invece di affiancare e sostenere i cittadini dando un peso maggiore al ricorso al TAR, l’amministrazione Fornaciari abbia scelto la strada più difficile".

Massimo Stefanini