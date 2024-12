Impianto di teleriscaldamento a Pariana: approvato l'atto di indirizzo

L’impianto di teleriscaldamento di Pariana si avvicina. C’è l’atto di indirizzo. Approvato all’unanimità durante il Consiglio comunale di Villa Basilica, il documento stabilisce linee guida essenziali per la cura e la gestione dell’impianto che fornisce acqua calda e riscaldamento a tutta la frazione villese.

"Siamo soddisfatti - spiega il sindaco Giordano Ballini - , l’impianto si era reso necessario per dotare le case di Pariana di un opportuno sistema di riscaldamento, visto che la condotta per il trasporto e la distribuzione del gas metano non raggiunge la frazione. Ci impegniamo a garantire la prosecuzione del servizio anche attraverso la pubblicazione di una gara per selezionare il nuovo gestore dell’impianto: attualmente la gestione è affidata, in proroga fino al 30 aprile 2025, al Consorzio per la gestione delle risorse agro forestali di Villa Basilica. Il Comune si occuperà inoltre di mantenere efficiente l’impianto".