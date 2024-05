Impianto a Salanetti. C’è tempo per il Tar

Ieri scadevano i termini per attivare il Tribunale Amministrativo Regionale. Mancherebbe però una parte della documentazione sull’impianto di riciclo di pannoloni, pannolini e scarti tessili che dovrebbe sorgere nel 2026 in località Salanetti, sul territorio di Capannori, ma al confine con Porcari. Secondo il Comune di Porcari, sul Burt la pubblicazione degli atti non sarebbe definitiva. Una questione tecnica ma anche di sostanza. Sì, perché terminata la relazione che il Municipio di piazza Orsi sta preparando con i legali, si chiederà l’integrazione. E soltanto da allora partiranno i 60 giorni di tempo. Quindi secondo il Comune di Porcari ci sarà ancora tempo e possibilità per fare il ricorso al Tar che magari sarà esperito nei nuovi termini oppure no. Intanto la relazione procede e lo studio delle carte pure. L’Ente che guida il paese famoso per la sua antica Torretta, sicuramente interverrà a livello giuridico.

Ma non viene esclusa a priori nemmeno una strada diversa. E’ come se si lavorasse su due livelli, uno con l’analisi completa dei documenti che dovrà produrre la relazione si cui sopra; l’altro invece che vede la necessità di avere integrazioni dalla Regione e poi far decorrere i 60 giorni soltanto dopo che tutto è ben sviscerato. Ma vi sono pure ulteriori soluzioni: ad esempio il ricorso al Presidente della Repubblica, i cui termini sono previsti in 120 giorni. In ogni caso una vicenda che farà discutere ancora nei prossimi giorni.

E’ come se fosse una specie di referendum sull’impianto: c’è chi è per il No, (comitati e cittadini della zona) e chi per il Sì. Nel frattempo il Comitato "No all’impianto di pannoloni" ha lavorato per perfezionare il ricorso nei tempi utili.

Ma.Ste.