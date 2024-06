Impianti, la svolta. I campi da calcio saranno a norma entro fine anno

E’, in tema di edilizia sportiva, una vera e propria svolta, attesa lungamente, praticamente da almeno venti anni: entro il 2024 tutti i campi da calcio sul territorio comunale saranno finalmente a norma, sia come normativa antisismica che statica, e dunque gli spettatori potranno tornare non da "clandestini" sulle gradinate degli impianti: lo ha annunciato durante la conferenza stampa di presentazione della Festa dello Sport l’assessore Fabio Barsanti.

"Entro l’anno contiamo di metterli tutti a norma - spiega - dopo tantissimo tempo". Ma le novità in materia di edilizia sportiva, mentre continua il contenzioso tra l’amministrazione e la Real Academy per il campo di San Cassiano – prevista una nuova udienza in tribunale a fine giugno, ma nel frattempo l’amministrazione comunale ha chiesto al giudice e al perito nominato dal tribunale l’utilizzo del campo e degli spogliatoi – , non finiscono qui.

Allo studio c’è un miglior utilizzo degli impianti polivalenti a partire da quelli di Nozzano e di Ponte a Moriano, mentre nella palestra della scuola Chelini di San Concordio, via al rifacimento dei pavimenti delle palestre. Ormai all’inaugurazione dell’impianto è invece la pista di pattinaggio di via del Brennero dopo l’assegnazione all’associazione che si è aggiudicata la struttura. Lavori a breve anche agli impianti dell’Acquedotto dove sono previsti profondi cambiamenti.

Ma le novità riguardano anche i due principali impianti sportivi, ovvero lo stadio Porta Elisa e il Palazzetto dello sport. Per quanto riguarda il primo, il Comune sta attendendo la manifestazione di interesse da parte della Lucchese che durante un incontro avuto nei giorni scorsi con l’amministrazione ha confermato di voler presentare un suo progetto.

"Attendiamo novità a breve", conferma Barsanti. Ma a prescindere dalla manifestazione di interesse sono in rampa di lancio i lavori al manto erboso (quelli di straordinaria amministrazione pagati dal Comune che è proprietario, mentre quelli di ordinaria saranno a carico della Lucchese) e alle panchine che saranno allungate come da richiesta della Lega Pro. I lavori all’impianto di videosorveglianza sono invece già in corso e potrebbero portare alla scelta di abbattere la recinzione della tribuna (come promesso quasi un anno fa dalla Lucchese) e alla rimozione delle reti dietro la curva. Per i fari, invece, si attende il progetto della società della Lucchese per rendere eventualmente compatibile il loro posizionamento con il progetto di recupero stesso.

Quanto al Palazzetto dello Sport, come confermato dall’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, si continua a contare di far iniziare i lavori nella primavera-estate 2025 (quando nel frattempo dovrebbe tornare disponibile la Palestra Bacchettoni): nel frattempo il bando per il progetto del nuovo Palazzetto scade il 21 giugno prossimo.

Fabrizio Vincenti