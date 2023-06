Impegno Civico riprende l’attività: l’associazione dopo una breve pausa dovuta al riassetto del consiglio direttivo, desidera proseguire l’impegno iniziato due anni fa e proseguito con la partecipazione alle elezioni amministrative. "Dopo le elezioni – si legge in una nota – ci è sembrato doveroso dare il tempo alla nuova Amministrazione di organizzarsi, fare un minimo di esperienza amministrativa, prima di intervenire. Ora, a quasi un anno dalle elezioni, pensiamo sia doveroso dire la nostra e interagire con l’Amministrazione portando le nostre proposte, in particolare su argomenti che con il concorso di tutti coloro che ci hanno sostenuto finora, abbiamo approfondito documentandoci e studiandone le procedure, in particolare: Formazione-Etica politica e partecipazione; Ambiente e Lavori Pubblici; Socio-sanitario; Sport-Scuola e Associazionismo; Cultura e Turismo, segnalando i problemi e cercando un confronto sempre propositivo". Il nuovo consiglio direttivo:

Roberto Spinelli (Coordinatore), Domenico Capezzoli (Vice Coordinatore), Valeriana Del Carlo (Segretaria), Claudio Viani (Tesoriere) e Celestino Marchini (Consigliere).