Immensi Comics & Games. Cresce l’area espositiva. Tanti ospiti, anniversari e omaggi: edizione super

Manca appena poco più di un mese all’inizio del festival e Lucca Comics & Games svela le sue carte nella consueta conferenza stampa di Milano, alla presenza di decine di testate giornalistiche e tv e con il direttore Emanuele Vietina insieme al presidente di Lucca Crea Nicola Lucchesi e gli assessori comunali alla Cultura Mia Pisano e al Turismo Remo Santini. Quindi è ufficialmente partito il conto alla rovescia verso “Together“ (insieme, questo il tema della manifestazione) in quella che promette di essere l’edizione più imponente di sempre, con 45mila metri quadri di area espositiva, cresciuta del 10% rispetto alla passata edizione.

Il festival distende le sue ampie ali oltre il centro storico, andando ad abbracciare dalla parte sud il Polo Fiere e da quella nord il Palazzetto dello Sport al fianco del quale nascerà una tensostruttura per ospitare una vera arena della musica. Tanti i nomi ad effetto e i grandi ospiti annunciati ieri che renderanno per cinque giorni Lucca la capitale indiscussa della “cultura pop“ e la porranno al centro dell’attenzione mediatica internazionale.

Gli ospiti annunciati vanno dal comico Lillo, al duo degli Oliver Onions autori di tantissime sigle di serie tv e film degli anni ’70 e ’80 e musicisti ufficiali dei film di Bud Spencer e Terence Hill, fino a Max Pezzali, per passare dagli attori Franco Nero e Giancarlo Giannini, fino a Caterina Guzzanti e allo chef Damiano Carrara. Presenti tutti i più grandi protagonisti del fumetto, da Zerocalcare a Pera Toons, passando per Gipi, il maestro Milo Manara, Sio e Leo Ortolani, solo per citarne alcuni, mentre dall’estremo Oriente arriveranno in forze anche i maestri del manga (fumetto in stile giapponese).

Si parte dunque con Lillo, grande amico di Lucca e da sempre appassionato in particolare delle miniature da gioco da tavola, dipinte a mano. Proprio al festival quindi il comico, tornato protagonista sul piccolo e grande schermo, porterà una mostra di miniature (a Palazzo Arnolfini), non solo da lui realizzate oltre a presentare in anteprima il suo nuovo film “Elf me“ in uscita sul grande schermo. In particolare l’amatissimo comico tornato in voga dopo il successo del game show “LOL“, sarà uno degli ambasciatori di Lucca Games, la sezione dedicata al gioco da tavolo e di ruolo che compie quest’anno 30 anni e che punta anche su un altro testimonial d’eccezione: l’attore americano Joe Manganiello.

Proprio per i 30 anni il simbolo dei games, un orco di nome Grog, è stato ridisegnato dal grande maestro Karl Kopinski e Damiano Carrara, chef e star televisiva di “Bake off“, ne farà un’enorme statua di cioccolato. Intanto i biglietti venduti sfiorano già i 165mila e ci si aspetta un’impennata di vendite proprio in questi giorni, come spesso avviene dopo che sono stati svelati alcuni degli ospiti più importanti.

Tantissimi gli anniversari che si celebrano quest’anno al festival, a partire dai 30 anni di Jurassic Park, la saga che ha riportato in vita i dinosauri, per la quale ci saranno delle sorprese, fino ai 25 anni dalla pubblicazione del primo libro in Italia della saga Harry Potter di J.K. Rowling. Il festival porterà a Lucca I cervelli dello studio “MinaLima“, Miraphora Mina ed Eduardo Lima, i graphic designer che con il loro lavoro hanno caratterizzato Harry Potter (edito in Italia da Salani) con una grande mostra ricca di oggetti di scena dei film della Warner Bros.