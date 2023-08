“Immagina... la leggerezza“ Un festival dedicato a Calvino

“Andremo alla ricerca di un antidoto alla pesantezza: un’altra ottica per un nuovo mondo”. Sarà dedicata alla leggerezza, un capitolo delle sei “Lezioni americane” di Italo Calvino, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, la quarta edizione di Immagina, il festival di storie illustrate, in programma a Lucca dall’1 al 3 settembre, organizzato dall’associazione Immagina e dalla Biblioteca Civica Agorà.

Tre giorni ricchi di appuntamenti aperti a tutti con laboratori, mostre tematiche e una totale immersione nel mondo dei libri illustrati. Saranno due le sedi principali della manifestazione: la chiesa di San Cristoforo, che ospiterà la mostra principale e la Biblioteca Civica Agorà, luogo degli eventi e degli incontri che si alterneranno per tutti i giorni dell’evento.

Ma perché un adulto dovrebbe avvicinarsi a Immagina? “Per il potere delle storie, in grado di essere motore di cambiamento, rivoluzione intima o collettiva – spiegano Arnaldo Filippini ed Eva Perna, tra gli organizzatori. E citando Calvino: “nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo in un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come sogni dalla realtà del presente e del futuro”.

Dichiara Angela Mia Pisano, assessore con delega alla cultura del Comune di Lucca: “Come amministrazione sosteniamo con soddisfazione ed entusiasmo un festival che sa crescere e rinnovarsi ogni anno, rappresentando ormai un importante riferimento educativo e culturale per la nostra comunità, con il valore aggiunto di numerosi eventi, workshop, laboratori, corsi pensati per illustratori, formatori e in generale esploratori dell’immaginazione”.

L’omaggio a Calvino avverrà attraverso due momenti: con la presentazione del volume inedito “Iper lezioni americane”, un libro ricco di continui riferimenti a testi e immagini, un compendio che conta oltre 100 tra testi e immagini ritrovate, un oggetto da affiancare alla lettura delle “Lezioni americane” per scoprire e approfondire gli incredibili universi collegati a Calvino, in una sorta di incredibile caccia al tesoro. Inoltre, a impreziosire il valore della pubblicazione, ogni copia sarà stampata in Risograph, una tecnica che utilizza inchiostri a base di oli vegetali e rende ogni stampa unica nel suo genere (sabato 2 settembre alla Biblioteca Civica Agorà, ore 18 a ingresso libero). E con la mostra “Immagina la leggerezza: 100 anni di Calvino” in cui sarà possibile immergersi nel complesso intreccio di universi, riferimenti letterari, suggestioni, immagini, testi e riflessioni, costruito da Calvino, entrando così in contatto con il suo mondo e la sua visione. Oltre 200 libri ricchi di immagini in una mostra unica alla ricerca della leggerezza dello scrittore italiano. I visitatori potranno sedersi e sfogliare ogni libro, fare esperienze profonde e divertenti e confrontare la propria storia con altre storie.

Saranno molti gli ospiti, gli incontri e i laboratori. Si parte venerdì 1 con Roberta Favia di Teste Fiorite, studiosa e specializzata nell’opera di Calvino; sabato 2 settembre Libri Finti Clandestini, collettivo cosmopolita formato dagli artisti El Pacino, Aniv Delarev e Yghor Kowalvsky terrà un workshop. Sabato 2 settembre Diletta Colombo di Spazio B**K e Elisa Zappa insieme a Silvia Vecchini condurranno due laboratori complementari alla scoperta della leggerezza: “giochi di lettura per aria e per terra con la poesia e le immagini”. Domenica 3, l’illustratrice Marina Marcolin terrà un workshop di illustrazione, rivolto agli adulti alle prime armi col disegno e a chi vuole provare l’uso dello sketchbook.