Illuminazione pubblica: "Efficienti e sostenibili"

Il Comune continua la sua opera di miglioramento della qualità dell’illuminazione pubblica finalizzata a una maggiore sicurezza dei cittadini e della viabilità, oltre a una riduzione significativa dei consumi energetici e dei costi di manutenzione. "Un impegno consistente che va nella direzione di rendere l’intero territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni montane e di fondovalle, energicamente efficiente, illuminato e sostenibile da un punto di vista ambientale - ha affermato in merito il sindaco Marco Remaschi-.

"I nuovi apparecchi luminosi a led risultano, infatti, più performanti dal punto di vista energetico e i cittadini hanno già potuto apprezzare il miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle zone interessate dal primo lotto di lavori. Il secondo contribuirà ulteriormente ad efficientare i punti luce esistenti e ad aggiungerne di nuovi in altre aree del territorio". Dopo i vari interventi che hanno interessato le frazioni dell’intero territorio, con l’efficientamento energetico di numerosi punti luce esistenti e l’installazione di nuovi, è in corso in questi giorni l’intervento che sta interessando 114 punti luce, tra cui 56 a Piano di Coreglia, 15 a Lucignana, 13 a Vitiana, 13 a Tereglio e 17 a Ghivizzano Castello.

L’intervento sull’illuminazione pubblica si inserisce in una strategia più ampia che l’amministrazione comunale sta portando avanti per aumentare la qualità della vita nel comune e che va dalla manutenzione delle strade, fino agli interventi sul dissesto idrogeologico e sulla rigenerazione urbana, con nuovi spazi di socializzazione.

Fio. Co.