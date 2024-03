Ilide Carmignani e la “Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba”

Il Lions Club Lucca Host, nato nella lontana annata lionistica 1954-1955, da allora opera fattivamente sul territorio lucchese con attività di solidarietà a favore di persone bisognose, con iniziative di sensibilizzazione su temi vari di natura sanitaria e sociale, con l’organizzazione di attività culturali (es. concerti e convegni) a favore della collettività tutta. Ma un compito preminente del Club è anche quello di valorizzare le eccellenze professionali locali. Il Presidente del Lucca Host Enrico Gonnella, al riguardo, è onorato di organizzare un incontro con la concittadina Ilide Carmignani, traduttrice di autori del calibro di Sepúlveda, Márquez e Borges.

L’evento, a ingresso libero, si terrà venerdì 22 marzo, alle ore 18, nella Sala delle Esposizioni della Fondazione BML, in Piazza San Martino. Ilide Carmignani interverrà, questa volta, in veste di autrice, presentando il volume “Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba” (Salani Editore), nel quale racconta in maniera delicata e commovente la vita del grande scrittore cileno e di un’amicizia nata dal loro rapporto di lavoro che ha permesso a due grandi anime d’incontrarsi. Il libro non solo si caratterizza per essere biografia di uno tra i più grandi scrittori della nostra epoca, ma è un romanzo che dà voce ad alcuni degli indimenticabili personaggi nati dalla penna di Sepúlveda, oltre che un omaggio al rapporto speciale che lo scrittore aveva con gli animali, in particolare con i gatti. Presenterà l’incontro lo scrittore Fabio Genovesi, fresco di candidatura al Premio Strega 2024 con il suo ultimo meraviglioso libro “Oro puro” edito da Mondadori, autore di cui merita ricordare altri suoi eccezionali romanzi come “Esche vive”, “Chi manda le onde” (Premio Strega Giovani 2015) e “Il mare dove non si tocca” (Premio Viareggio 2018). L’organizzazione si avvarrà della collaborazione della Libreria Ubik.