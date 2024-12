Il week end di Natale. Eventi, shopping serale e Babbo Natale con slitta

Negozi aperti anche in orario serale, spettacoli, mostre e, naturalmente, eventi dedicati alle famiglie e ai più piccini. Al via l’ultimo fine settimana prima delle festività natalizie che porta in città un calendario fitto di appuntamenti: grande attesa oggi per l’arrivo di Babbo Natale organizzato da Confartigianato: con la sua slitta, alle 15,30 partirà da piazza Santa Maria per arrivare in via Vittorio Veneto. L’iconica slitta sarà trainata dagli Elfi e "scortata" dalla Compagnia dei balestrieri che, durante tutto il tragitto, annunceranno l’arrivo di Santa Claus. Da via Vittorio Veneto, Babbo Natale arriverà poi in piazza Napoleone dove ad attenderlo ci sarà un coro gospel. Durante tutto il tragitto i bambini potranno salire sulla slitta e fare foto ricordo.

Tutto pronto anche per il triplo appuntamento promosso dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio che, da questa sera fino a lunedì, propone la tradizionale apertura dei negozi dopo cena per gli ultimissimi acquisti.

Al Mercato del Carmine, invece, questa sera si festeggia l’arrivo delle feste con “Skianto di Natale“. Concepito da Marco Brinzi e Luca Giovacchini, è una reinterpretazione originale de "Il Canto di Natale" di Charles Dickens. L’evento avrà inizio alle 18 con l’orchestra jazz del liceo musicale Passaglia. Dalle 20 sarà possibile cenare in loco, mentre dalle 21 andrà in scena uno dei più affermati dj lucchesi: Federico De Robertis. Alle 17,30, i gruppi "Coro di Zago" e "Corale Don Aldo Mei" di Fiano in collaborazione con la Misericordia di Lucca organizzano invece un concerto natalizio nella Chiesa di San Salvatore. Al termine sarà organizzato un simpatico scambio di auguri e si potrà vedere il Presepio "Epifania" realizzato dal Confratello Divo Stagi.

Durante il periodo natalizio, aumenta i giorni di apertura anche la mostra "Puccini Manifesto": fino al 6 gennaio la mostra sarà infatti aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre il 25 dicembre sarà aperta dalle 15 alle 19. Sarà possibile usufruire anche di visite guidate a prezzo speciale: le visite sono previste alle 16,30 nei giorni 21, 22, 28 e 29 dicembre a soli 5 euro.

Domani sera alle 21,30, nel loggiato di Palazzo Sani, è prevista anche un’esibizione di canti gospel e musiche natalizie con i Tune Ties Duo (Giada Bernicchi e Paola Tromi) e la partecipazione di Chiara Nora Giani e Sara Vassalle.

Navette gratuite per tutti i weekend di dicembre. Prosegue l’iniziativa dell’amministrazione comunale dedicata alla mobilità sostenibile e alla promozione del territorio durante le festività natalizie. Ogni sabato e domenica di dicembre, oltre alla vigilia di Natale, tutte le navette delle linee 1+, 2+ e 3+ (ex LAM) sono infatti gratuite a partire dalle 15 e fino al termine del servizio. Un progetto fortemente voluto dal Comune di Lucca e realizzato in collaborazione con Autolinee Toscana per facilitare il flusso di cittadini e visitatori verso il centro storico. Le prossime date in cui il servizio sarà attivo gratuitamente sono: oggi e domani, 24, 28 e 29 dicembre.

Ultimo appuntamento oggi con il servizio di custodia speciale per i bambini, ricco di intrattenimento e laboratori, inseriti nel calendario di La Fabbrica del Natale e organizzato da La Cattiva Compagnia nella suggestiva cornice di Piazzetta San Carlo, ingresso da via Arancio. Genitori e nonni che vogliono fare shopping in tutta tranquillità potranno lasciare, per qualche ora, i bambini nelle mani di personale specializzato, per un sicuro divertimenti educativo (prenotazione su giocoteatro2024.eventbrite.it).

Giulia Prete