Il video con le imprese dell’eroe Carlo del Prete. Oggi con Paolo Pescucci

Qualcosa come 98 anni fa, il 13 febbraio 1927 alle 7.35, decollava da Elmas (Cagliari) il Savoia-Marchetti S.55 “Santa Maria“, pilotato da Francesco De Pinedo, secondo pilota e navigatore Carlo Del Prete e il motorista Vitale Zacchetti. Avrebbero percorso 43.820 chilometri in 44 tappe con doppia traversata dell’Atlantico, in quella che venne definita la “Crociera delle due Americhe”. Sarà possibile rivivere quegli attimi di un’impresa straordinaria, scolpita nella storia come il nome di Carlo Del Prete.

Oggi alle 17.30 infatti all’Auditorium dell’Agorà in via delle Trombe,6 nel quadro della conferenza su “Carlo del Prete, un eroe lucchese” sarà possibile assistere alla proiezione del filmato appositamente realizzato. “Un filmato – spiega lo studioso lucchese Paolo Pescucci – che ci farà conoscere i particolari della crociera, così come altri filmati collegati alle imprese di Carlo del Prete“. Il relatore sarà appunto Paolo Pescucci che è anche autore del libro biografico “Carlo Del Prete, eroe senza tempo“ dove ha raccolto tante notizie raccolte su vari testi e documenti e anche grazie alla nipote del mitico trasvolatore, Alessandra Zita Del Prete.