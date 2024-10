Il viaggio intorno al mondo. Aprono le mostre Comics

Un viaggio intorno al mondo a rappresentare idealmente le diverse sfaccettature della Nona Arte, attraverso una serie di percorsi espositivi che accompagneranno visitatori e visitatrici alla scoperta di stili, generi e visioni artistiche: si inaugurano oggi le prime mostre di Lucca Comics & Games a Palazzo Ducale dalle ore 17.

Un’occasione unica per immergersi nella bellezza, perdersi tra sogni, immagini e mondi, poter vivere l’emozione di essere a pochi passi da pezzi originali e tavole che hanno fatto la Storia del fumetto e dell’illustrazione mondiale. Dunque da oggi fino al 3 novembre ingresso libero nel magico mondo Comics con orari da martedì a sabato ore 15-19, domenica ore 10-13/ 15-19. Dal 30 ottobre al 3 novembre ore 9 - 19. Sarà visitabile anche “Yoshitaka Amano: press animae to play“ a cura di Fabio Viola e Roberto Irace. La prima occasione di incontrare il maestro Amano a Lucca sarà il 30 ottobre alle 11, in occasione della cerimonia di apertura della nuova edizione di Lucca Comics & Games, durante la quale verrà svelato al mondo il terzo poster di LC&G realizzato dal maestro, ispirato dall’opera di Giacomo Puccini.

Oltre ad Amano a palazzo Ducale espongono altri grandi artisti. Ecco le mostre. Carmine Di Giandomenico: “Contrappunti“, a cura di Mauro Bruni e Nicola Peruzzi. “Jubilé hurlant: l’immaginazione al potere“ a cura di Alessandro Apreda e Mauro Bruni. “Kalimatuna: le nostre parole di libertà“ a cura di Veruska Motta e Annalisa Quilici. “Kazu Kibuishi: architetto di mondi fantastici“, a cura di Guido Martini. “Francesca Ghermandi: il pianeta intergalattico. Fumetti, disegni e oggetti“ a cura di Pio Corveddu e Stefano Prodiguerra. “20 anni di Lucca Project Contest“, a cura di Igor Mario Medved.

Ma le mostre saranno anche nella Chiesa dei Servi dal 26 ottobre al 3 novembre a ingresso libero: attesa per “Gateway to adventure: 50 years of d&d art“ a cura di Jon Peterson e Jessica Lee Patterson. Mostre anche al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino dove “apparirà“ Dorian Gray. Altre mostre anche a Palazzo Guinigi, San Franceschetto, al maxi padiglione Carducci, al Polo Fiere a braccetto con il Japan Town, al Real Collegio e nel San Francesco.

L.S.