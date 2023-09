"Il Valico dei Briganti a Barga: Storia e Leggenda di Vincenzo Pardini"

Sabato 30 settembre alle ore 17 sarà a Barga nella sede della Fondazione Ricci lo scrittore e giornalista Vincenzo Pardini per la presentazione del suo ultimo libro “Il valico dei Briganti” (Vallecchi editore). Il libro narra le vicende di Vlademaro Taddei, un giovane di Bagni di Lucca che parte per l’America in cerca di fortuna insieme al compaesano Jodo Cartamigli. Arrivati a destinazione vengono assunti come ranger da un’agenzia di San Diego. Durante una missione Vlademaro tradisce l’amico passando dalla parte dei banditi e accumulato un certo malloppo decide di tornare nella terra natale. Proprio qui, grazie alle strategie in campo criminale acquisite in California si mette al comando di una banda di briganti. Dopo anni di colpi andati a segno i suoi uomini vengono catturati e decapitati alle porte di Lucca. Sospeso tra verità storica, leggenda e invenzione letteraria, questo romanzo ci porta all’epoca delle pene capitali quando nel 1800 a Roma agiva il famigerato Mastro Titta, boia del Vaticano.Pardini collabora a La Nazione.