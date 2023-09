"Il triste ricordo di Alessandro Pannucci a Lucca". Un medico, un amico, un grande tennista

“Ci lascia Alessandro Pannucci, medico di medicina generale, storica guardia medica, grande tennista e amico di molti – così gli “ex-giovani“ medici della Piana di Lucca e del sindacato Fimmg (Federazione Medici di Medicina Generale) –. Con estremo rammarico prendiamo atto che non ci sei più. La notizia ci ha lasciato sconvolti, sapevamo che non stavi bene, ma nonostante questo eravamo sicuri che ce l’avresti fatta, ancora una volta. Sei stato esempio e riferimento per molto di noi, e hai contribuito nel tuo piccolo alla formazione di una generazione di medici di medicina generale che oggi operano sulla piana di Lucca“.

“Per molti di noi, sapere di fare una notte con te in guardia medica dava tranquillità, su di te si poteva contare, per un supporto, un consiglio o banalmente per una serata di buonumore e risate – aggiungono – . Tanto ermetico e aspro all’apparenza, quanto gentile e simpatico appena parlavi. Medico intelligente e preparato, grande tennista nonostante gli acciacchi, e fine lettore dell’animo umano. Caro Alessandro, ci mancherai davvero tanto, ci stringiamo in un forte abbraccio ai tuoi cari“. Le condoglianze alla famiglia e un bel ricordo del dottor Alessandro Pannucci, per tanti anni colonna portante della continuità assistenziale, che è appena venuto a mancare.