Il trio Onda Acustica in concerto

Giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera, alle ore 21.30, concerto nella Sala della Musica e della Cultura del Pinturicchio, in via Batoni, protagonista il Trio Onda Acustica , composto da Giulio D’Agnello alla chitarra, Mauro Redini al mandolino e Alessandro Sodini alla fisarmonica. Per l’occasione è prevista la presenza anche di Felicity Lucchesi, pianista e cantante di Borgo a Mozzano conosciuta per la partecipazione a “X Factor” e per il concerto tenuto lo scorso anno in Vaticano alla presenza di Papa Francesco. Onda Acustica si esibisce molto raramente in occasioni pubbliche ed è quindi una occasione per tutti gli amici e i sostenitori che hanno a Lucca di assistere ad un loro concerto. Il trio, diretto musicalmente da Giulio D’Agnello, rappresenta, per gli strumenti utilizzati, un vero e proprio archetipo della musica popolare e tradizionale italiana. Ma il folk non è l’unico argomento trattato: il trio si distingue per le coraggiose incursioni in altri generi musicali dal jazz alla canzone d’autore, dai grandi successi internazionali alle colonne sonore. Nel corso della serata, poi, i musicisti daranno notizia in anteprima di una importante produzione cinematografica alla quale hanno partecipato e la cui uscita è prevista entro l’anno in corso. Ingresso 10 euro con consumazione al “Black Mirror“, adiacente al Pinturicchio.