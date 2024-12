Il Torneo di Natale Open dell’Associazione Bridge Lucca

Torneo di Natale nella casermetta di Porta Santa Maria dove ha sede l’Associazione Bridge Lucca. La tradizionale sfida ha visto la partecipazione di 50 coppie, fra le più qualificate di tutta la Toscana; sono arrivati amici da Pisa, Firenze, Siena, Livorno oltre a una folta rappresentanza di associati locali, a testimonianza di una partecipazione importante alle iniziative. L’associazione. che occupa in concessione dal Comune di Lucca i prestigiosi locali della Casermetta di Porta Santa Maria, condividendo i locali con l’Associazione Lucchese Degli Scacchi, con la Associazione Culturale Cesare Viviani e con la Associazione Lucchese Diabetici, oltre a fare attività agonistica nelle tre sere della settimana nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì, organizza anche corsi di introduzione al gioco del Bridge, chiamato anche lo sport della mente, tramite istruttori esperti e innamorati del gioco. Pur essendo un gioco complesso e mai uguale, è possibile, dopo un breve periodo di apprendimento, iniziare a praticarlo con soddisfazione, misurandosi nella categoria allievi, con avversari di pari livello di gioco e di esperienza .

Il bridge è un gioco di carte nato in Inghilterra e ormai affermatosi in tutto il mondo, come gioco di carte in cui, per le modalità di svolgimento del gioco, viene eliminato il fattore fortuna e premiante assolutamente le doti di intelligenza, capacità analitica e tecnica dei singoli giocatori. La Federazione Nazionale Gioco Bridge è affiliata al Coni e pertanto anche le Associazioni locali godono di questo particolare status.

Gli interessati possono ricevere notizie del mondo del bridge scrivendo all’ indirizzo mail [email protected] o al numero telefonico 348 5181139 dell’attuale presidente Claudio Terigi o andare in sede nelle sere di lunedì, giovedì, venerdi dalle 9.30 alle 24.