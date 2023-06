Il Teatro del Giglio presenta programma di eventi per bambini e adulti

Il Teatro del Giglio è aperto anche oggi, alle 16, quando nel foyer si esibiranno gli allievi della classe di viola del maestro Fabio Merlini (evento in collaborazione con il Conservatorio Luigi Boccherini). Dedicato ai più piccoli è l’appuntamento di domani (foyer del teatro, alle 11 e alle 11.45): Emanuela Gennai in “La raccontastorie: le più belle storie per bambini raccontante da Elsa, direttamente dal Regno di Frozen”. Giovedì 29 una pausa, per proseguire con l’intensa giornata di venerdì 30: dalle 16 alle 18 l’appuntamento è con l’installazione Attori nascosti II atto, evento conclusivo dello shooting fotografico che il 3 giugno vide protagonista l’artista e performer Francesco Zavattari che fotografò chi desiderava scoprire il proprio lato nascosto di attore.