Il suono dei clacson e la periferia

Le giornate senza auto nei centri storici, alla fin fine, soprattutto se le temperature sono miti, permettono di passeggiare o andarsene in bicicletta senza l’assillo del traffico e solitamente ottengono il successo sperato. Oltre al fatto che fanno riflettere sul problema dell’inquinamento. Qualcuno dirà: bastano quattro ore? No, sicuramente no. Ma a volte è necessario lanciare messaggi che passano anche attraverso queste iniziative. Il centro storico beneficia insomma di un progetto che fa riflettere sì sull’ambiente, ma se guardiamo bene anche sul resto della città.