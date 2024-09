Il sindaco Pardini è rientrato al lavoro “Si riprende più in forza di prima“

E’ rientrato ieri mattina al lavoro e al da fare di sempre il sindaco Mario Pardini dopo il lieve malore che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Oltre 1.200 “like“ per il videomessaggio con il quale dalla sua pagina Facebook ha tenuto a ringraziare tutti, dalle tante persone che gli hanno scritto messaggi di auguri al personale del 118, il personale dell’ambulanza della Croce Verde, e del San Luca per l’assistenza sanitaria, la dottoressa Frosini e il dottor Bovenzi.

L’aveva annunciato Pardini: “Ancora un paio di giorni di riposo ma poi tornerò più in forza di prima a lavorare“. Così è stato: ieri il primo cittadino è tornato nel suo ufficio di Palazzo Orsetti, al lavoro come sempre . “Tanti mi hanno scritto, chiamato, mandato messaggi, fatto post in questi giorni – ha sottolineato Pardini –. Ci tengo a ringraziarli tutti, è stato prezioso sapere della vostra vicinanza“. Pardini aveva accusato un lieve malore giovedì mattina che lo aveva costretto ad alcuni accertamenti urgenti al San Luca, in cardiologia. Un po’ di apprensione, ma ora è tutto superato.