Il sindaco onora Pietrino la più giovane vittima lucchese della Resistenza

Ieri omaggio del sindaco Mario Pardini e dell’assessore Moreno Bruni, con Pietro Fazzi, uno dei promotori dell’iniziativa, a Pietrino Piegaia, la più giovane vittima della Resistenza lucchese, con una corona alla lapide nel luogo dove fu ucciso, in via Lucio III all’Acquacalda. Il 6 settembre 1944, i militari tedeschi perlustravano la zona: un gruppo di antifascisti della Squadra ‘Mario Bonacchi’ muoveva verso la Cantoni per occuparla e difenderla. Pietrino, 14 anni, intuì il pericolo e urlò da una finestra "attenzione ai tedeschi!". Fu colpito alla gola dai nazisti, che impedirono poi di soccorrerlo.