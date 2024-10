Il ’sensei’ giapponese. Cresce l’entusiasmo per l’arrivo di Amano. Guest star internazionale

A Lucca Comics & Games, quest’anno, il grande padiglione monografico in piazza San Michele sarà dedicato al maestro Yoshitaka Amano, autore della trilogia di poster ispirati a Giacomo Puccini. Uno spazio di 150 metri quadrati, con uno shop esclusivo, interamente ispirato a colui che fa parte dell’Olimpo degli Artisti dell’intrattenimento e delle mitologie contemporanee.

Yoshitaka Amano sarà l’ospite di punta di questa edizione della manifestazione lucchese. Dopo lo svelamento del primo poster dedicato a Tosca e il secondo ispirato a Madama Butterfly, Amano parteciperà personalmente allo svelamento del terzo ed ultimo poster durante la cerimonia di apertura dell’edizione 2024, mercoledì 30 ottobre alle 11.00 al Teatro del Giglio di Lucca. Un vero e proprio “Butterfly Effect”.

Sarà possibile seguire questo momento anche in Piazza San Michele, dove sarà posizionato un grande ledwall sul quale si potrà vedere in diretta la cerimonia di apertura della manifestazione e lo svelamento della terza opera di Amano, che andrà a completare una delle facciate del padiglione, affiancando gli altri due poster. Esclusivamente per i visitatori che si recheranno nel padiglione di Piazza San Michele sarà possibile acquistare i fanticket per visitare la mostra Amano Corpus Animae, in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano a partire dal 13 novembre. Tantissime le esperienze che si potranno fare dentro il padiglione dedicato a Yoshitaka Amano, da un’anteprima dell’esperienza VR prevista per la mostra Amano Corpus Animae di Milano che ci condurrà direttamente negli studi giapponesi del Sensei, alle signing session del Maestro. Saranno due le sessioni di autografi tenute dal maestro, riservate a 200 fortunati che verranno estratti a sorte tra coloro che faranno acquisti all’interno del padiglione di Piazza San Michele.

Disponibile nello store del padiglione anche lo speciale artbook, in versione regular e deluxe, aperto da un benvenuto a firma del Maestro Yoshitaka Amano, con lo straordinario intervento di Michael Moorcock, che in passato ha dichiarato come il maestro nipponico abbia catturato lo spirito essenziale dei suoi personaggi meglio di qualsiasi altro, e con i contributi del curatore della mostra Amano Corpus Animae Fabio Viola e del direttore di Lucca Comics & Games, che entra nel dettaglio della collaborazione con il sensei in occasione di questa edizione del festival e ne esplora l’archetipo del femminile presente nella sua arte.

Nel monografico - e non solo - BubbleTea (partner di Lucca Comics & Games 2024) sarà presente con 45.000 confezioni esclusive dedicate al Maestro raffiguranti quattro diversi soggetti: le tre immagini che Amano ha pensato per i poster di Lucca Comics & Games e una quarta dedicata a Water Warrior. Continua l’impegno per la riduzione della plastica e la proposta di soluzioni riutilizzabili: in quest’ottica nasce la collaborazione con Ristogest che propone gli esclusivi bicchieri collezionabili ispirati alle opere del Sensei. A rendere possibile la realizzazione del padiglione monografico sono stati Allestend, Paolini Digital Print e Eurotend, sponsor tecnici di Lucca Comics & Games.