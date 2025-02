Il semplice elisir di lunga vita. Nutrizionisti Asl a confronto e apericena a tutta salute

“Nutrirsi bene, vivere meglio: alimentazione nella terza età” è il titolo del laboratorio in programma sabato al Centro di cittadinanza attiva “Bucaneve” di Santa Maria a Colle: protagonisti dell’evento, gratuito e aperto a tutti, saranno il biologo nutrizionista Alessandro Incerpi (nella foto) e Chiara Ferravante, psicologa esperta in neuropsicologia, collaboratrice del progetto Feast dell’Asl. Al termine, ai presenti sarà offerta un’apericena sana e equilibrata (per la quale è necessaria la prenotazione entro giovedì al numero telefonico 3334876105). Dopo il successo del primo appuntamento, proseguono così gli incontri del progetto “Alimentazione, movimento, benessere: gli anni d’argento sono un’età d’oro”, che numerose associazioni del territorio (Auser volontariato Lucca, Spi Cgil; Centro cittadinanza attiva Bucaneve, associazione lucchese arte e psicologia, Uisp, Libertas e Aics), assieme all’azienda Usl Toscana Nord Ovest e col patrocinio della Provincia organizzano proprio al centro Bucaneve. Insieme, le associazioni hanno dato vita ad un percorso di condivisione, approfondimento e conoscenza per tutte le persone che affrontano o stanno per affrontare la terza età e hanno il desiderio di caratterizzare questa fase della vita come un periodo sano, equilibrato, positivo e attivo.

Alessandro Incerpi è un biologo nutrizionista esperto in nutrizione clinica e sportiva, con ambulatori a Lucca, Pescia, Versilia, Pistoia e Montemurlo. Laureto all’Università di Pisa prima in tecniche erboristiche e poi in scienze della nutrizione umana (conclusa con una tesi svolta presso il reparto di medicina sportiva dell’ospedale di Lucca), si è abilitato all’esercizio di biologo sez. A. presso l’università di Firenze. Ha collaborato, tra l’altro, col Comune di Livorno, e ha seguito il controllo qualità per i servizi di ristorazione scolastica del Comune di Pistoia e i servizi di ristorazione scolastica del Comune di Firenze.

Gli incontri proseguiranno sabato 1 marzo alle 17 col laboratorio “Teniamoci attivi: l’equilibrio e il movimento come stile di vita nella terza età”, a cura di Gennaro Voccia (fisioterapista Asl) e Gabriella Bertani (fisioterapista); sabato 15 marzo alle 17, “Arte e benessere: la bellezza fa bene alla terza età”, conversazione sul tema, a cura di Enrico Marchi (psicoterapeuta individuale e di gruppo). A seguire, laboratorio sempre con Enrico Marchi “Atelier neuroestetico”, per un numero limitato di partecipanti; il 29 marzo, alle 17, con “Screening, vaccinazioni e uso corretto di farmaci e antibiotici nella terza età“.