Il “Rossetto sbavato“ di Rossana Lo Bello tra poesia e musica

Ultimo incontro del 2024 per i corsi dell’Unidel. Oggi alle 16, nella Sala di rappresentanza di Palazzo Ducale, verrà presentato il libro di poesia “Rossetto Sbavato” di Rosanna Valentina Lo Bello. Sarà una performance poetica teatrale e musicale con protagonisti la stessa autrice, accompagnata in questo viaggio da Marco Di Stefano, attore e musicista e il critico letterario e poeta il prof. Franco Donatini. Coordinerà l’incontro Gianni Quilici. Alla fine un rinfresco per festeggiare l’anno che va a finire e il nuovo che sorgerà. “Rossetto sbavato” è il secondo libro di Rosanna Valentina Lo Bello. Con questo titolo ha voluto raccogliere un percorso tipicamente femminile, che parte dalla bimba fino alla donna matura. “Il gioco della bimba che si tinge le labbra con il rossetto della madre. L’adolescente che vuol essere “grande” e “sbava” il rossetto per mancanza di allenamento. La donna che “sbava” di malizia femminea. La donna maturache “sbavando” il rossetto cerca di ingrandire le labbra diventate sottili e ritirate dal tempo. Vuol dire candore, gioco, gioia“.